Rapinati sulla Ferrari a Brera: uno sparo e la fuga

Rapinati del Patek Philippe da 230mila euro mentre erano in Ferrari in via San Marco, zona Brera. È successo a una coppia di sudamericani nella serata di lunedì 1 marzo su una rampa di un autosilo. I rapinatori dopo aver messo a segno il colpo hanno sparato in aria riuscendo a guadagnare la fuga a bordo di uno scooter di grossa cilindrata.

Marito e moglie, due cinquantenni peruviani, avevano parcheggiato la Ferrari e stavano per rincasare quando sono stati aggrediti da due uomini, che sarebbero anche loro di origine sudamericana. Pistola alla mano, i rapinatori, con il volto nascosto dal casco, sono riusciti a farsi consegnare l'orologio di pregio. Poi, dopo aver esploso un colpo per far allontanare alcuni testimoni, sono scappati in scooter.

Ad intervenire sul posto i carabinieri, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e rintracciare i due autori della rapina. Non è stato rinvenuto alcun bossolo, per questo si pensa che la pistola da cui è partito lo sparo sia a salve.