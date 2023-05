Ennesima rapina in corso Como: fidanzati scippati di orologio e anello con brillanti

Accerchiati e scippati fuori dal locale. Ennesima rapina domenica mattina in corso Como, dove due fidanzati svizzeri - 31 anni lui, 30 lei - sono stati rapinati appena usciti dal Loolapaloosa.

Stando a quando loro stessi hanno racconto nel pomeriggio in questura, verso le 5 di mattina sono stati aggrediti da cinque uomini, tutti descritti come nordafricani. I malviventi hanno portato via a lui un orologio Iwc Pilot da 7.500 euro e a lei un anello con brillanti da 6.500 euro.

Poco meno di 24 ore dopo, all’alba di lunedì, a finire nel mirino è stato invece un 17enne francese che aveva trascorso la notte all’Hollywood insieme a due connazionali, un altro 17enne e un 18enne. Il branco - anche in quel caso composto da cinque uomini, di cui uno “armato” di una tronchese - ha cercato di portar via un borsello al più giovane, che però ha reagito riuscendo a evitare lo scippo. La polizia, intervenuta con tre volanti, ha bloccato i rapinatori: in manette, con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso, sono finiti un 34enne, un 30enne, due 24enni è un 23enne, tutti cittadini marocchini.

Sempre in corso Como, nella notte tra sabato e domenica, sono state messe a segno altre dieci rapine. A finire nella rete delle bande anche un calciatore svizzero, a cui sono state rubate anche le scarpe.