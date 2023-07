La condanna ai rapinatori del figlio di Matteo Salvini

Dovranno scontare 4 anni e mezzo e 3 anni e 9 mesi di carcere i due ragazzi accusati di aver rapinato e aggredito Federico Salvini, figlio del leader della Lega. Si tratta di due egiziani di 21 e 26 anni. I due, arrestati a gennaio e imputati nel processo per un'altra rapina a un passante del 25 dicembre, sono stati condannati con rito abbreviato martedì. Il gup di Milano Guido Salvini si è pronunciato dopo l'inchiesta della Squadra mobile e del pm Barbara Benzi.

Stando alla ricostruzione delle indagini, il 21enne era stato riconosciuto dalla vittima come autore materiale della rapina, mentre il complice era stato individuato come colui che avrebbe fatto da "palo". Il giudice ha riconosciuto per entrambi le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti, anche perché, pare attraverso una colletta di amici, sono riusciti a versare un risarcimento per le due vittime, tra cui il figlio di Salvini, di qualche centinaio di euro.

La rapina di Federico, figlio di Matteo Salvini

Federico Salvini, lo scorso 23 dicembre, in via Jacopo Palma, a Milano, era stato minacciato con un coccio di bottiglia e aveva dovuto consegnare ai due il cellulare e i contanti che aveva nel portafogli. Il ragazzo non si è costituito parte civile nel procedimento e non era assistito da un legale in udienza. I due, a pena espiata, come ha stabilito il gup, dovranno essere espulsi.