Inscenano una lite sul bus e poi rapinano un uomo: arrestati

Prima la (finta) lite sul filobus, poi la rapina e infine le manette. Due marocchini di 20 e 24 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati in via Candido Decembrio a Milano (zona Corso Lodi) nella serata di domenica 13 marzo dopo aver rapinato un boliviano di 50 anni.

Tutto è iniziato sul filobus della 91 quando i due 20enni hanno improvvisato una lite e attirato l'attenzione del 50enne. Una volta scesi dal mezzo, in Piazzale Cuoco, si è materializzata la rapina: i due giovani lo hanno aggredito e gli hanno sfilato dalla tasca lo smartphone per poi scappare.

Hanno cercato di far perdere le loro tracce ma gli agenti della questura, allertati dalla vittima, sono riusciti a rintracciarli in via Pier Candido Decembrio e per loro sono scattate le manette con l'accusa di rapina.