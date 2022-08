Ragazzina aggredita e rapinata in piazza Gae Aulenti

Prima ha rubato il telefono a un passante con la tecnica dell'abbraccio, poi ha usato la stessa tecnica per strappare la collanina a una ragazzina. Infine è stato arrestato dalla polizia con le accuse di rapina e furto aggravato. È successo in piazza Gae Aulenti a Milano nella serata di mercoledì 3 agosto, nei guai un cittadino marocchino di 17 anni irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è iniziato poco prima delle 11 quando la ragazzina, una 17enne in compagnia del suo ragazzo, ha subìto il furto e ha lanciato l'allarme. I primi ad accorrere sono stati i vigilantes che gravitano attorno alla piazza e successivamente i poliziotti della questura.

L'uomo è stato braccato arrestato dai poliziotti e proprio durante questa fase si è avvicinato un uomo di 39 anni che ha raccontato che poco prima il giovane gli aveva sfilato il cellulare con la tecnica dell'abbraccio. Il 17enne, arrestato, è stato successivamente trasferito al Cps di Treviso.