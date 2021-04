Dieci ragazzi cercano di rapinare un giovane in Gae Aulenti a Milano

Baby gang in azione in piazza Gae Aulenti a Milano, in pieno giorno. Tre ragazzi sono stati arrestati dalla polizia dopo aver tentato di rapinare un altro giovane attorno alle 17 di sabato. Si tratta di un 19enne e due 17enne.

Il gruppo di una una decina di persone ha accerchiato la vittima ed ha cominciato a strattonarla e minacciarla. I malviventi volevano il suo cellulare ma, un po' per fortuna, un po' per caparbietà, il giovane è riuscito a chiamare la polizia.

Gli agenti sono arrivati nella piazza, che si trova a pochi passi da corso Como, alcuni minuti dopo, quando i membri della gang erano già fuggiti. Grazie alle descrizioni ricevute dall'interessato, però, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i tre arrestati.