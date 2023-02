L'uomo accerchiato, aggredito e rapinato fuori da una stazione a Milano

Circondato. Strattonato. Spinto a terra. E rapinato. Non è stata la nottata migliore per un 48enne italiano, quella di martedì. L'uomo è stato aggredito da una gang di tre o quattro persone, nei pressi del Parco Sempione a Milano.

Come da lui stesso riferito alla polizia, tutto è successo tra la mezzanotte e l'una, in via Giacomo Leopardi. Era appena uscito dalla stazione ferroviaria Cadorna, quando è stato assalito dal gruppetto. I rapinatori sono poi scappati con un bottino di 250 euro in contanti, i documenti e le cartacce conservate nel portafogli del 48enne.

Oltre agli agenti delle volanti, in via Leopardi sono intervenuti anche i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. La vittima è stata trasportata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Sul caso indaga la questura di Milano.