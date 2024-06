In 30 accerchiano e rapinano un ragazzo a Milano: caccia alla gang

In 20 o 30 persone hanno accerchiato la vittima, spranghe alla mano, per rapinarla. È quanto accaduto nei primi minuti di domenica 2 giugno a Milano. A raccontare alla polizia la vicenda è stata la stessa vittima, un ragazzo di 24 anni originario di El Salvador.

Mezzanotte e cinquanta minuti. Il 24enne si trovava in un'area verde in via Val d'Intelvi - zona Baggio - con un amico quando si sono ritrovati accerchiati da un gruppo composto da 20 o 30 persone, verosimilmente di origini nord africane. Gli aggressori erano armati di spranghe e spray al peperoncino che hanno usato per stordire i due amici e rubare al salvadoregno il suo telefono cellulare.

Il massiccio gruppo si è poi dileguato senza lasciare traccia. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raccolto le testimonianze dei due ragazzi, ancora doloranti per via dello spray al peperoncino per cui comunque hanno rifiutato le cure mediche. Nell'area non sono presenti telecamere, i poliziotti stanno indagando per cercare di reperire indizi sui membri della gang.