La passante raccoglie le prove in strada e il rapinatore finisce in manette

Tradito dalla testimone. Un ragazzo di 19 anni, un giovane italiano con problemi di tossicodipendenza, è stato arrestato lunedì dai carabinieri della compagnia di Rho in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di rapina perché ritenuto il responsabile del blitz che lo scorso 23 maggio aveva mandato in ospedale una 80enne.

Il colpo era avvenuto poco dopo le 13 in via Signorelli a Garbagnate Milanese, a due passi dall'Esselunga. La vittima era stata sorpresa alle spalle dal rapinatore che le aveva strappato la borsetta e poi l'aveva buttata a terra, tanto che l'anziana era finita in pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni.

Il bandito si era poi allontanato dal luogo del raid e, una volta certo di essere al sicuro, aveva iniziato a controllare il bottino rovistando nella borsa della signora. Quello che non poteva sapere, però, è che quella scena non era sfuggita a una passante, che - incuriosita - aveva continuato a seguirlo raccogliendo tutto ciò che lui gettava in strada. Preso tutto, la testimone aveva poi raggiunto la caserma e aveva raccontato ciò che aveva visto.

A quel punto i militari hanno recuperato le immagini delle telecamere di video sorveglianza e hanno ricostruito il percorso del 19enne, che con ogni probabilità con i soldi rubati alla vittima - una cinquantina di euro - era andato a comprare la droga. I carabinieri della stazione di Garbagnate, grazie alla loro conoscenza del territorio, hanno subito riconosciuto il ragazzo e così hanno chiesto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è arrivata nelle scorse ore. Lunedì mattina, quando è arrivato l'ok del Gip, gli investigatori hanno raggiunto il 19enne a casa dei genitori - dove vive - e lo hanno arrestato.