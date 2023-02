Assalto al minimarket: arrestati due rapinatori (grazie a un passante)

Prima la rapina al minimarket, poi la zuffa con i poliziotti. Infine le manette (anche grazie a un passante). Due uomini di 22 e 28 anni, entrambi cittadini marocchini, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale nella notte tra lunedì e martedì 31 gennaio in via Giambellino a Milano. Il fatto è stato reso noto da via Fatebenefratelli.

Tutto è accaduto intorno alle 2.20 quando una volante della questura ha notato due uomini che scappavano da un minimarket al civico 56 di via Giambellino. Proprio in questo frangente hanno notato che all'interno del negozio era in corso una rapina: i due ventenni, infatti, stavano aggredendo il titolare, un 32enne del Bangladesh. Sono quindi intervenuti bloccandoli, ma è nata una colluttazione.

A dar manforte agli agenti è stato un passante, un cittadino romeno di 37 anni che ha aiutato gli agenti nelle operazioni di fermo. Il titolare del negozio ha detto che i rapinatori che lo hanno aggredito erano quattro (i due fermati e i due che sono scappati alla vista della volante). Non solo, ha precisato che tre di loro lo avevano già rapinato in passato ma che non aveva formalizzato denuncia per paura.