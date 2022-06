I due 19enni 'terribili': rapinano un ragazzino, poi lanciano sassi e segnali stradali ai carabinieri

Hanno fatto di tutto per fuggire. Hanno messo nel mirino, letteralmente, i militari che li avevano appena raggiunti e bloccati. Ma alla fine la loro missione è fallita. Due ragazzi di 19 anni, entrambi italiani ed entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati giovedì sera a Gorgonzola con l'accusa di rapina dopo aver aggredito e derubato un loro coetaneo.

Il blitz dei due è andato in scena verso le 22 in via Don Carlo Gnocchi. Lì, i giovani hanno buttato a terra l'altro 19enne, lo hanno immobilizzato e gli hanno rubato un cellulare e due collanine in oro per poi scappare. La loro fuga è però durata molto poco, perché i carabinieri li hanno rintracciati nel giro di pochi minuti, a poca distanza dal luogo del raid.

Una volta scoperti, i rapinatori hanno cercato una nuova fuga e hanno cominciato a lanciare sassi e segnali stradali contro i militari, che fortunatamente non sono rimasti feriti. I 19enni sono quindi stati arrestati. Sono indagati anche anche con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.