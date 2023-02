Ragazza derubata e picchiata mentre fa shopping in Duomo

Prima le ha rubato il telefono dalla borsa e lo ha passato a un complice, quando è stato sorpreso dalla vittima (che ha cercato di fermarlo) ha reagito con calci e pugni. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 34 anni, cittadino algerino, è stato arrestato con l'accusa di rapina dalla polizia all'interno dell'H&m di Piazza Duomo a Milano nel tardo pomeriggio di sabato 12 febbraio.

Tutto è accaduto intorno alle 18.30 mentre la vittima, una ragazza, stava facendo shopping all'interno del negozio del colosso di fast fashion. L'uomo le si è avvicinato e le ha rubato il telefono dalla borsetta per poi consegnarlo a un complice che si è allontanato. Resasi conto del fatto la giovane ha lanciato l'allarme. Diversi altri clienti sono intervenuti a darle man forte e proprio in questo frangente il 34enne ha cercato di divincolarsi in malo modo. Non è servito a nulla: è stato trattenuto fino all'arrivo della polizia che lo ha arrestato.

Sempre del pomeriggio di sabato la polizia ha arrestato un 25enne che (insieme a un complice) ha cercato di rubare 80 euro di vestiti dalla Upim di via Polesine. L'uomo, scoperto da un commesso, ha reagito minacciandolo con un coltello e innescando una colluttazione. Il complice è riuscito a scappare mentre per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentata rapina aggravata.