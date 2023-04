Tentata rapina in hotel: dipendente minacciato con un tagliaunghie

Hanno minacciato il dipendente di un hotel con un tagliaunghie cercando di rubargli il portafogli. La tentata rapina nella notte in piazza della Repubblica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato due 25enni.

I due aspiranti rapinatori, entrambi marocchini e irregolari in Italia, sono stati denunciati per tentata rapina. Secondo la ricostruzione dei militari, dopo aver afferrato per la nuca un addetto alla sicurezza dell'albergo, lo avevano minacciato con un tagliaunghie in metallo, chiedendogli, invano, di consegnargli il portafoglio. Poi si erano dati alla fuga.

I 25enni sono stati rintracciati dai carabinieri subito dopo il tentato colpo. A uno di loro è stato trovato e sequestrato il tagliaunghie usato per minacciare la vittima.