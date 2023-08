"Sono della camera 22": e scatta la rapina nell'hotel in centro a Milano

Quando l'addetto alla reception gli ha chiesto cosa ci facesse lì, lui ha provato a cavarsela con un "sono della camera 22". Poi è scattato il blitz. Un uomo di 29 anni, italiano, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano dopo aver cercato di rapinare un 36enne che lavora in un albergo di via Borromei, in pieno centro città.

L'aggressore, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è entrato verso le 16 nell'hotel e ha cominciato ad aggirarsi con fare sospetto nella hall. Appena il concierge si è avvicinato, il 29enne gli ha detto di avere una stanza lì per poi strappargli il cellulare dalle mani e dargli un pugno.

Lo stesso addetto alla reception, però, è riuscito a inseguire il ladro e a bloccarlo, nonostante la sua resistenza. Una volante che passava in zona ha visto quanto stava accadendo e ha subito fermato lo scippatore, poi arrestato con l'accusa di rapina aggravata e indagato per violazione di domicilio.