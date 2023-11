L'uomo che rapina l'hotel che l'ha licenziato (perché rubava nelle stanze)

Qualche settimana fa la direzione di quell'albergo lo aveva licenziato dopo averlo sorpreso a rubare nelle stanze. E lui, per tutta risposta, ha pensato bene di svaligiare quello stesso albergo insieme alla compagna. Finendo chiaramente in manette.

Due fidanzati - 39 anni lui, 38 lei - sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata dopo aver rubato il fondo casa del Quark hotel di via Lampedusa. Il blitz della coppia è scattato poco prima delle 5 di giovedì mattina, quando i due - con il volto travisato e un coltello in pugno - hanno minacciato il receptionist e si sono fatti consegnare 750 euro in contanti.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, però, è stato lo stesso dipendente dell'albergo a confessare i suoi sospetti sull'ex collega, licenziato poco tempo fa. Gli agenti hanno rintracciato lui e la compagna in un hotel di Pieve Emanuele ed effettivamente li hanno trovati ancora in possesso di parte del denaro - 620 euro - e di un coltello con un manico fucsia, abbastanza riconoscibile. Per i due sono quindi scattate le manette.