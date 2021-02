Rapina un supermercato mentre il marito l'aspetta in auto: nella fuga investono un vigilante

Ha rubato bottiglie di alcolici e vari generi alimentari dentro un supermercato di Cologno Monzese, l'In's di via Perego, intorno alle cinque e mezza di pomeriggio di martedì 9 febbraio, ma è stata fermata dal personale di sorveglianza. Non si è "persa d'animo" e ha colpito il vigilante con un pugno per poi darsi alla fuga con un'auto su cui l'aspettava il marito. Nella fuga, l'auto ha colpito proprio il vigilante, che aveva provato a raggiungere i due. L'uomo, per fortuna, se l'è cavata con lievi contusioni e ha rifiutato le cure mediche.

I carabinieri, nel giro di qualche ora, sono riusciti a rintracciare la donna, una romena di 46 anni chee vive a Milano ed è già nota alla giustizia per altri reati contro il patrimonio. Era ancora a Cologno. E' stata riconosciuta dalla vittima e da altre persone presenti nel supermercato (l'In's di via Perego) al momento del fatto. Pertanto, intorno alle otto e mezza di sera, è stata sottoposta a fermo per rapina impropria ed è stata portata a San Vittore.

Nessuna traccia invece del marito, connazionale e coetaneo della donna, anch'egli pregiudicato. Per lui, al momento, una denuncia.