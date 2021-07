Il rapinatore che si "dimentica" di avere un tatuaggio sul braccio dopo il blitz col martello

Una leggerezza fatale. Un uomo di 44 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì a Bollate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile della rapina messa a segno il 13 luglio pomeriggio nel supermercato Ins di Senago.

Quel giorno, stando a quanto ricostruito dalle indagini, il 44enne si era presentato nel negozio con un martello in pugno, aveva minacciato una cassiera ed era poi scappato a bordo di una Panda con l'incasso. Dopo il raid, il rapinatore aveva girato in auto praticamente per tutta la sera e tutta la notte e all'alba, verso le 5.30, aveva dato fuoco alla macchina in piazza del Mercato.

Trovata la vettura, gli investigatori sono andati a ritroso e hanno recuperato le immagini delle telecamere di sicurezza del comune di Senago, riuscendo a ricostruire in parte il percorso compiuto dall'uomo. I frame degli occhi elettronici hanno però restituito un particolare fondamentale: un vistoso tatuaggio che il 44enne ha sul braccio sinistro, lo stesso che lui stesso - alla guida - aveva più volte poggiato fuori dal finestrino della Panda.

Anche grazie a quel dettaglio - e alla "distrazione" non da poco del rapinatore - i carabinieri sono riusciti a identificarlo con sicurezza e incastrarlo. Nelle scorse ore l'uomo è stato fermato e portato nel carcere di San Vittore. Durante la perquisizione in casa sua, a Senago, i militari hanno sequestrato una pistola a gas replica di una Beretta 92. Il prossimo passo sarà capire se l'arma sia stata usata durante qualche altro blitz.