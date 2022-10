Assalto armato al negozio: titolare colpito con una pistola in testa, 4 banditi in fuga

Pistola, coltelli e soldi. Rapina lunedì mattina in un negozio di viale Zara, un internet point con un mini market all'interno, che è stato svaligiato da quattro uomini che per ora hanno fatto perdere le proprie tracce.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il raid dei malviventi è scattato verso le 12.30. Mentre uno è rimasto sul marciapiede a fare da palo, due sono entrati e hanno subito minacciato il titolare, un bengalese 31enne, con due coltelli costringendolo ad allontanarsi dalla cassa. A quel punto è entrato in azione l'ultimo della banda, che ha colpito il proprietario alla testa con il calcio di una pistola cercando poi di spingerlo nel bagno.

I rapinatori hanno quindi afferrato la cassa, al cui interno c'erano poche centinaia di euro, e sono scappati con una macchina. Il 31enne è stato medicato sul posto per il colpo ricevuto con l'arma, ma non ha avuto bisogno di ricorrere al ricovero in ospedale. È stato lui stesso a denunciare l'accaduto alla polizia, ricostruendo il blitz dei quattro.