Rapina al supermercato, cliente cerca di fuggire con la spesa: vigilantes aggrediti

Quando ha finito di sistemare il suo bottino nello zaino, era già nel "mirino" della security. E così, una volta in trappola, ha tentato un disperato, e violento, tentativo di fuga, purtroppo per lui inutile.

Un uomo di 35 anni, un cittadino tunisino con precedenti, è stato arrestato domenica sera a Milano con l'accusa di rapina impropria dopo aver cercato di mettere a segno un colpo nel supermercato Ipercoop di piazzale Lodi.

Stando a quanto ricostruito dalla Questura, verso le 19.20 il 35enne è entrato nel super e ha iniziato a girare tra le corsie come un normale cliente. Senza sapere di essere seguito a vista dai due addetti alla sicurezza, l'uomo ha iniziato ad arraffare alcuni prodotti - valore totale 160 euro - e li ha nascosti nello zaino che portava in spalla. Una volta fermato dai vigilantes, che gli hanno chiesto di restituire la merce, il ladro ha pensato bene di scaraventarli a terra, spingendoli con violenza, e di minacciarli poi con un oggetto metallico appuntito ordinando loro di stargli lontano per fuggire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante le minacce, i due uomini della security hanno inseguito il rapinatore fuori dal supermercato e sono riusciti a bloccarlo. Il 35enne è stato poi ammanettato dai poliziotti della Volante, immediatamente intervenuti, ed è stato portato nel carcere di San Vittore.