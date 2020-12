Milano, volto coperto e cappuccio in testa: rapinatori all'assalto del kebab, 3 in manette

Uno è rimasto accanto alla porta a fare da palo. Il secondo uomo ha immobilizzato il titolare, cercando di prevenire ogni sua reazione. E il terzo ha svuotato la cassa. O almeno ci ha provato, perché la banda non aveva fatto i conti con il coraggio dello stesso titolare e di un cliente che sono riusciti a chiuderli fuori dal locale, letteralmente, e a farli finire in manette.

Tre uomini - tre cittadini marocchini di 27, 32 e 37 anni - sono stati fermati mercoledì sera dalla polizia a Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso dopo aver assaltato un kebab di via Vitruvio. Il blitz dei tre, tutti col volto coperto con una sciarpa e il cappuccio in testa, è scattato verso le 21.30, quando si sono presentati nel ristorante e hanno cercato di svuotare il registratore di cassa.

Con coraggio, però, il proprietario e il cliente - un operaio che si trovava nel locale - sono riusciti a mettere in fuga i rapinatori per poi chiudere la porta del negozio e dare l'allarme alla polizia. Quando la Volante è arrivata sul posto, ha trovato uno dei tre banditi che scagliava bottiglie di vetro contro la vetrina e gli altri due che cercavano di allontanarsi. A quel punto, sono stati tutti bloccati e arrestati. Il titolare durante la rapina è rimasto ferito al palmo di una mano, ma fortunatamente non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.