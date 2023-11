Uomo preso a pugni in strada a Milano e rapinato dei kebab

Calci e pugni per i kebab. Un uomo di 34 anni, cittadino ghanese, è stato aggredito nella notte tra mercoledì e giovedì e rapinato dei panini che aveva appena acquistato. A colpirlo, stando a quanto appreso, un romeno 24enne poi arrestato dalla polizia.

La violenza è esplosa poco dopo le 2 in viale Certosa, dove il 34enne stava attendendo il tram dopo aver acquistato kebab e patatine fritte - per un totale di 20 euro - in un locale poco distante. Il rapinatore si sarebbe avvicinato, gli avrebbe intimato di consegnargli tutto quello che aveva e lo ha poi colpito a calci e pugni riuscendo a prendere il bottino.

Nonostante un tentativo di fuga, il 24enne è stato raggiunto da una volante e arrestato con l'accusa di tentata rapina. La vittima ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.