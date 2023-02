Rapina a Lampugnano, cerca di derubare due persone: arrestato

Prima ha rubato lo zaino a un 52enne alla stazione dei bus di Lampugnano, poi (brandendo un coltello) ha preso il borsone a un 40enne che ha incrociato lungo via Natta. Ma per lui sono scattate le manette. Un 29enne marocchino è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina all'alba di lunedì 13 febbraio.

Tutto è iniziato intorno alle 5.30 quando l'uomo si è avvicinato a un cittadino romeno di 52 anni che stava per partire dalla stazione dei bus e gli ha strappato lo zaino dalle mani. La vittima, insieme a un passante, lo ha inseguito fino in via Natta dove il 29enne ha abbandonato la refurtiva e ha cercato di allontanarsi.

Poco dopo è tornato in azione. Brandendo un coltello ha rubato il borsone a un 40enne che stava attraversando la strada insieme alla sorella 20enne. L'uomo ha opposto resistenza ed è nata una colluttazione terminata con l'arrivo di una volante della polizia. Il 40enne è stato arrestato con l'accusa di rapina e accompagnato a San Vittore. Entrambe le vittime della rapina non hanno riportato ferite.