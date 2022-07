La spintona e la rapina della borsa mentre aspetta il pullman

Stava aspettando il pullman per un viaggio notturno verso la Germania e si era chinata a prendere una bottiglietta d'acqua dalla valigia quando è stata rapinata da un uomo, rimasto sconosciuto.

E' successo alla stazione dei pullman di Lampugnano pochi minuti prima delle undici di sera, giovedì 7 luglio. Lei, una tedesco-romena di 27 anni, stava per partire alla volta di Dortmund. Quando si è chinata verso la valigia, è stata spinta da dietro da un uomo sul metro e 70 di altezza, apparentemente nordafricano, che le ha

