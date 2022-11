Cappello, sciarpa e coltello: blitz lampo del rapinatore in farmacia

Il blitz e la fuga col bottino, tutto in pochi secondi. Rapina riuscita lunedì pomeriggio in largo Promessi sposi a Milano, dove un bandito solitario ha svaligiato la farmacia che si trova in piazza.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo è entrato nel negozio con un cappellino e una sciarpa a coprirgli il viso. Una volta alla cassa, ha estratto un coltello e lo ha puntato contro il farmacista, obbligandolo a dargli tutti i soldi presenti in cassa, circa mille euro.

Presi i contanti, il malvivente è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti delle volanti, allertati dalla stessa vittima, hanno effettuato tutti i rilievi del caso sperando di dare un nome e un volto all'uomo.