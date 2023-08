Vede dal telefono che stanno rubando nel suo negozio: li fa arrestare

Due uomini di 52 e 49 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo aver cercato di svaligiare una lavanderia automatica di piazza del Tricolore a Milano nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30, come riferito da via Fatebenefratelli, quando il titolare della lavanderia ha ricevuto un alert dall'allarme del negozio. Attraverso le telecamere a circuito chiuso ha visto che due persone stavano cercando di rubare quanto era custodito all'interno della cassa. Si è immediatamente fiondato in negozio ed è nata una colluttazione con i due malviventi che lo hanno aggredito con calci e pugni e minacciato con un coltello.

Uno dei due è stato fermato poco dopo dalla polizia all'opera San Francesco, l'altro è stato bloccato poco lontano. Entrambi devono rispondere dell'accusa di tentata rapina aggravata.