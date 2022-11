Donna incinta picchia e rapina negoziante per un lingotto d'oro da mezzo kg

Fingono di voler comprare un lingotto d'oro da mezzo chilo e poi scappano col malloppo, picchiando a sangue il titolare del compro oro. Un 26enne egiziano e la sua compagna, coetanea romena e incinta, residenti a Monza, sono stati arrestati dalla polizia di Stato con l'accusa di aver messo a segno una violenta rapina a un compro oro di Sesto San Giovanni (Milano). Per entrambi, al termine delle indagini della questura di Monza che hanno portato alla custodia cautelare (in carcere per lui, ai domiciliari per lei), l'ipotesi di reato è rapina, lesioni aggravate e calunnia.

La vicenda risale al 20 settembre scorso, quando la giovane coppia ha finto di voler acquistare un lingotto d'oro in un compro oro. Il titolare, 44 enne egiziano, ha mostrato loro un mattone d'oro del peso di mezzo chilogrammo da circa 30mila euro ma, mente era in corso la trattativa, la donna lo ha afferrato e infilato nella borsa. A quel punto il gestore del negozio l'ha rincorsa mentre con il compagno si è diretta all'uscita, finendo per essere aggredito e picchiato a testate e pugni al volto.

L'uomo, in seguito alla rapina ha riportato la frattura di tre costole ed ecchimosi varie, con una prognosi di 30 giorni. I due sono stati identificati poche ore dopo, quando si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove tutti e due si sono fatti medicare, denunciando di aver subito l'aggressione da parte del titolare di un compro oro. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del negozio, la coppia di rapinatori è stata definitivamente inchiodata. Mercoledì mattina la Squadra Mobile di Monza li ha rintracciati in casa loro a Monza, dove gli è stata notificata l'ordinanza emessa dal gip brianzolo.