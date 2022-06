Chiodi a tre punte e furgoni per chiudere le vie: commando all'assalto del magazzino

Strade "chiuse" per ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. La recinzione tagliata con velocità e precisione. E la fuga con il bottino. Rapina nella notte tra mercoledì e giovedì a Tribiano, dove il magazzino di un'azienda di via Trento che si occupa di spedizioni è stato svaligiato da un commando, i cui componenti per ora sono riusciti a far perdere le tracce.

Il raid è scattato verso le 4, quando i banditi - non è ancora chiaro quanti fossero - hanno danneggiato il cancello perimetrale e hanno fatto accesso nella struttura. Nonostante l'allarme, scattato immediatamente, i rapinatori sono riusciti a raccogliere abiti per un valore di 20mila euro e sono poi scappati, presumibilmente a bordo di un furgone. Per coprirsi la fuga, il commando ha bloccato le altre strade d'accesso al capannone con chiodi a tre punti gettati sull'asfalto e con auto e furgoni sistemati di traverso in strada. I mezzi, poi sequestrati dai carabinieri, sono risultati rubati la scorsa settimana tra le province di Parma e Padova.

Sul colpo, non il primo del genere nella zona, indagano i militari. Una grande mano alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di video sorveglianza della ditta, che potrebbe aver ripreso elementi utili per arrivare a identificare gli autori del blitz.