Uomo aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato mentre passeggia con la moglie

Aggredito e scippato. Un uomo di 61 anni è stato rapinato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano da due persone che sono poi riuscite a fuggire con il bottino.

Il blitz dei ladri è scattato poco dopo l'una in corso Buenos Aires, in centro città. Il 61enne stava passeggiando con la moglie, quando - stando alla versione che lui ha fornito alla polizia - è stato avvicinato dai malviventi che gli hanno spruzzato dello spray al peperoncino sul volto. A quel punto, i due gli hanno strappato due collanine in oro e si sono allontanati.

Nonostante lo spavento, l'uomo non è rimasto ferito e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. È stata la stessa vittima ad allertare gli agenti, che al loro arrivo sul posto non hanno però trovato tracce degli scippatori.