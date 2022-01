Gli puntano il coltello alla gola e gli danno un pugno per rapinare il market

Sono entrati nel mini market armati di coltello e con volti nascosti da passamontagna. E hanno rubato l'incasso, per poi fuggire facendo perdere le loro tracce.

E' successo la sera di domenica 2 gennaio. Erano passate da poco le nove quando i due uomini, con il volto coperto, si sono presentati al mini market Samiya di via Sabatino Lopez a Milano, in zona Quarto Oggiaro. Uno dei due malviventi era armato di coltello e lo ha puntato alla gola del proprietario del negozio, un bengalese di quarant'anni, intimandogli di consegnare il denaro in cassa.

I due malviventi si sono così impossessati di circa seicento euro in contanti. Per farsi strada e scappare, uno dei due ha colpito la vittima con un pugno sul volto. I ladri sono poi fuggiti senza lasciare tracce. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno medicato il quarantenne senza portarlo al pronto soccorso, e gli agenti di polizia, che indagano sulla rapina.