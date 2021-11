Rapina il market, poi sfonda la vetrina, ci passa attraverso e si sfregia

Fallita la rapina, fallita - ancora più goffamente - la fuga. Un uomo di 24 anni, un cittadino del Gambia irregolare e con precedenti - è stato arrestato martedì mattina a Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver cercato di mettere a segno un colpo all'interno di un mini market di via 5 maggio, in zona Quarto Oggiaro.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il giovane si è presentato nel negozio verso le 9.30 e si è subito diretto verso gli scaffalli, da dove ha preso degli alimenti. Ultimata la spesa, il 24enne si è avviato verso l'uscita, dove però è stato bloccato dal vigilante.

Ormai in trappola, il ladro ha pensato bene di minacciare la guardia con un taglierino e di sfondare il vetro per trovare una via di fuga. Passando attraverso la vetrata, il rapinatore maldestro si è però procurato dei tagli al volto e alla nuca, tanto che gli agenti che lo hanno bloccato hanno dovuto accompagnato al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Una volta medicato, e dimesso con una prognosi di quattro giorni, il 24enne è stato dichiarato in arresto.