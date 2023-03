Si siede vicino a un uomo e gli ruba il telefono: arrestato

Prima la rapina, poi la lite (con il malcapitato vittima del fatto) e infine le manette. Un 25enne marocchino è stato arrestato dalla polizia nella mattinata di domenica 5 marzo dopo aver rubato il telefono a un senegalese di 36 anni sul Naviglio Martesana.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30, come riferito dalla questura. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti il 36enne era seduto su una panchina con di fianco il telefono quando il 25enne gli si è avvicinato e gliel'ha portato via. La vittima, per tutta risposta, ha cercato di riprenderselo, ma è nata una colluttazione terminata con l'arrivo della polizia.

Quando i poliziotti hanno perquisito il 25enne gli hanno trovato addosso una borsa con all'interno 9 telefoni. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina, ma è stato anche indagato in stato per ricettazione.