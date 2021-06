Il rapinatore che strappa la mascherina alla vittima

Tutto per un cappellino. Un 39enne, cittadino di El Salvador, è stato arrestato martedì nella stazione di Milano Cadorna con le accuse di rapine e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un viaggiatore per portargli via il berretto.

A dare l'allarme è stato lo stesso uomo che ha fermato gli agenti, impegnati nei normali servizi di vigilanza, e ha raccontato di essere stato avvicinato dal rapinatore mentre si trovava al binario 3. L'aggressore lo avrebbe minacciato per convincerlo a consegnargli il borsello e gli avrebbe strappato la mascherina anti covid. Dopo la reazione della vittima, però, lo scippatore avrebbe afferrato il cappello e si sarebbe allontanato, salendo su un treno poco distante.

Raggiunto dai poliziotti proprio sul convoglio, il 39enne ha cercato di opporsi con violenza agli agenti, ma alla fine è stato bloccato e dichiarato in arresto.

Sempre martedì, ma nella stazione Centrale, la stessa sorte è toccata a un 16enne che, impugnando un bottiglia di vetro, ha minacciato tre ragazzini sullo skateboard per cercare di rubare loro una videocamera con la quale si stavano filmando.