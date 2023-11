Ragazzo rapinato dal branco in metro: preso per il collo e scippato di telefono e cappello

Accerchiato dal branco, aggredito e scippato. Un ragazzo di 19 anni, italiano, è stato rapinato martedì pomeriggio in metro a Milano. Verso le 14.30, stando a quanto ricostruito dalla polizia, il giovane - che si trovava nella fermata di Bicocca della linea M5 - è finito nel mirino di cinque banditi, che lo hanno circondato, lo hanno afferrato per il collo e gli hanno portato via un iPhone e un berretto.

Lo stesso 19enne ha poi chiesto aiuto alla Polmetro, fornendo delle descrizioni precise dei rapinatori, tutti intanto fuggiti. Per uno di loro, un 17enne tunisino, la corsa è finita un paio di ore dopo, quando i poliziotti lo hanno riconosciuto nel mezzanino della stazione Loreto e lo hanno bloccato.

Perquisito, il minorenne è stato anche trovato in possesso del telefono rubato. Sottoposto a fermo, è stato portato al Beccaria.