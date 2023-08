Sul posto sono intervenuti gli agenti della polmetro, che hanno individuato il 19enne. Per nascondere la refurtiva, se l'era messa dentro la bocca. Era insieme a due connazionali minorenni, uno dei quali aveva con sé un coltello a serramanico. È finita con l'arresto del 19enne e la denuncia per i due complici.

Ha agito in metropolitana, presso la stazione di Lanza della linea 2 di Milano, verso le nove di venerdì mattina. Un giovane egiziano di 19 anni ha strappato la collanina dal collo di un uomo di 55 anni originario dello Sri Lanka, che però ha segnalato la rapina e fatto arrestare il responsabile.

Un giovane è stato arrestato dalla polmetro. Un suo complice, minorenne, aveva un coltello in tasca

Gli strappa la collanina in metrò, poi la mette in bocca per nasconderla