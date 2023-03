"Abbiamo il machete": i ragazzini che rapinano altri ragazzini

La minaccia, l'aggressione e la fuga con il bottino. Durata, però, pochissimo. Due ragazzini - un 16enne e un 17enne, entrambi italiani di origini nordafricane - sono stati arrestati martedì mattina a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver derubato due 14enni.

Il blitz dei baby banditi è andato in scena verso le 12.30 in via Harar, all'uscita della metro lilla di San Siro. I due amici sono stati avvicinati dai rapinatori, che - dopo averli bloccati - hanno detto loro di non reagire altrimenti li avrebbero colpiti con un machete. A quel punto, i due hanno preso il cellulare di uno dei 14enni e sono scappati in direzione via San Giusto.

A fermarli sono stati gli agenti delle volanti, allertati proprio dalle vittime. I poliziotti, grazie alle descrizioni, li hanno rintracciati n via Zamagna mentre cercavano di allontanarsi. Perquisiti, i giovanissimi sono stati trovati in possesso del telefono appena rapinato, ma di nessun'arma. Per loro si sono aperte le porte dell'istituto minorile.