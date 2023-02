Rapina in metro a Milano: passeggero buttato a terra dai due ladri

Accerchiato e spinto a terra per qualche euro. Un uomo di 31 anni, cittadino di El Salvador, è stato aggredito martedì pomeriggio in metro a Milano da un uomo e una donna che hanno cercato di portargli via il portafogli.

Il 31enne si trovava nella stazione di Loreto, sulla M1, quando - verso le 15.30 - è finito nel mirino di una 33enne e di un 29enne, entrambi cittadini romeni. I due lo hanno avvicinato e hanno cercato di sfilargli il portafogli dalla tasca e quando lui ha reagito lo hanno buttato a terra.

Il ragazzo è riuscito a scappare su un treno in direzione Gessate, ma gli agenti della Polmetro lo hanno riconosciuto e lo hanno quindi indagato in stato di irreperibilità. La sua complice, invece, è stata arrestata con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale perché ha cercato di aggredire i poliziotti per guadagnarsi la fuga.

Dodici ore dopo, alle 3 di notte, a finire in manette sono stati un 20enne e un 15enne, entrambi egiziani, anche loro arrestati dopo un blitz su un mezzo pubblico milanese. I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, hanno derubato una 34enne in viale Stelvio, sulla linea 90, di una cassa Bluetooth. Quando la vittima è scesa dal pullman per inseguirli, loro l'hanno minacciata con un coltello ma sono entrambi stati bloccati da una Volante. Il più grande è finito a San Vittore, il minorenne al carcere di Torino.