Il 14enne denunciato 4 volte in un mese: arrestato dopo l’ultima rapina

Quattro denunce in 26 giorni. Poi, le manette. Un ragazzino di 14 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l’accusa di rapina dopo aver aggredito un 19enne itaiano in metropolitana.

Il giovane, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, verso le 20, ha strappato due collanine in oro alla vittima, che si trovava nella fermata di Porta Venezia, sulla M1. Quando il 19enne ha cercato di reagire, il baby bandito gli ha spruzzato in faccia dello spray urticante per liberarsi, ma alla fine è stato raggiunto e bloccato dai militari del Radiomobile.

Nel suo passato, i carabinieri hanno trovato già 4 precedenti, nonostante la giovanissima età. Il primo il 4 maggio con una denuncia per violazione di domicilio, poi il 14 per un furto con strappo, sette giorni dopo per rapina e ricettazione e il 30 per ricettazione.