Ragazza aggredita e scippata in metro: i viaggiatori bloccano il rapinatore

Fuga fallita. Un ragazzo di 18 anni, italiano, è stato arrestato domenica mattina a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito e scippato una 23enne thailandese nella fermata metropolitana di Romolo. Il suo blitz è andato in scena verso le 9.30, nella stazione sulla linea verde.

Il giovane, dopo averle portato via il cellulare, ha spinto la vittima facendola cadere per riuscire a scappare, ma è stato raggiunto e immobilizzato da altri viaggiatori, che lo hanno poi "consegnato" agli agenti.

Un paio di ore dopo la stessa sorte è toccata a tre cittadini egiziani - di 19, 20 e 21 anni - arrestati per aver rapinato un 50enne, loro connazionale, in via Savona. Il branco ha sorpreso l'uomo alla fermata del tram e lo ha colpito con calci e pugni per rubargli un cellulare e una tracolla. A bloccare i tre sono stati i poliziotti del commissariato Ticinese.