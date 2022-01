Due ragazze 17enni aggredite e rapinate in metro a Milano

Non si sono arrese. Hanno reagito, hanno rincorso lo scippatore e sono riuscite a farlo finire in manette. Un ragazzo di 18 anni, un cittadino algerino irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di tentata rapina impropria dopo aver derubato due 17enni a bordo di un treno della metro rossa.

Il blitz del giovane, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuto verso le 20 nella fermata di San Babila. Lì, il 18enne - insieme a un complice, un suo coetaneo e connazionale - ha strappato il cellulare dalle mani di una delle due vittime ed è scappato.

La ragazze hanno subito reagito e hanno inseguito i due nel mezzanino, riuscendo a raggiungerli dopo pochi metri. A quel punto, l'arrestato avrebbe aggredito fisicamente una delle due, strattonandola e spingendola per guadagnarsi di nuovo la fuga. Una "missione" che, però, non gli è riuscita perché a bloccarlo definitivamente ci hanno pensato gli agenti della Polfer che si trovavano nella fermata. Per il rapinatore sono scattate le manette, mentre l'amico è stato indagato a piede libero. Le due 17enni, nonostante lo spavento, non hanno riportato ferite e non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Martedì un blitz simile era avvenuto sulla linea gialla, in Duomo. Lì a finire nel mirino dei malviventi era stato un 16enne che era stato minacciato con un coltello e un martelletto da due ladri che avevano cercato di portargli via il telefono. Gli aggressori - un 18enne cittadino tunisino e un 20enne del Congo - erano poi fuggiti a bordo della M3 ma erano stati fermati dalla polizia una volta arrivati al capolinea.