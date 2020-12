Deruba ragazza in metro, torna ad aggredirla e nasconde Iphone nel calzino: arrestato

Prima ha derubato una ragazza in metro del suo Iphone ed è scappato, poi quando più tardi lei e il suo fidanzato l'hanno riconosciuto e hanno cercato di fermarlo, lui li ha aggrediti. E infine è stato arrestato dai carabinieri che gli hanno trovato lo smartphone nascosto in un calzino. L'accaduto nel pomeriggio di sabato 26 dicembre tra la stazione di Rovereto e quella Sesto Rondò (Milano), dove sono intervenuti i carabinieri.

A finire in manette per rapina impropria un 20enne egiziano, celibe, disoccupato, pregiudicato per reati contro la persona e domiciliato a Cinisello Balsamo (Mi). L'arresto è avvenuto in piazza IV Novembre dopo che il giovane, vedendo i militari, ha cercato invano di guadagnarsi la fuga.

La vittima, una ragazza 19enne di Sesto San Giovanni si trovava su un treno della metropolitana rossa diretto a Sesto, quando alla stazione di Rovereto ha subito un furto con strappo del proprio Iphone 11. Pià tardi nella stazione di Sesto Rondò la giovane è riuscita a identificare il 20enne, che però, dopo aver aggredito sia lei che il suo ragazzo, ferendo lui lievemente, è nuovamente scappato.

I militari della compagnia di Sesto, guidata dal maggiore Saverio Sica, però, hanno messo fine alla sua fuga e dopo avergli trovato il telefono rubato nascosto in un calzino, l'hanno arrestato e portato in carcere a Monza.