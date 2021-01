Aggredisce titolare mini market alle spalle per rapinarlo ma lui lo immobilizza: arrestato

È entrato in un mini market, ha aggredito il titolare da dietro prendendolo per il collo e ha cercato di rubare il denaro dalla cassa. Ma la vittima ha resistito con forza, fino a riuscire ad immobilizzarlo mentre aspettava l'arrivo dei carabinieri. È così che il rapinatore è finito in manette. L'accaduto nei giorni scorsi a Cassano d'Adda, hinterland a nord est di Milano.

Ad assere arrestato, in flagranza, un 49enne del posto, con precedenti di polizia, che ora dovrà rispondere di tentata rapina. Nel pomeriggio del giorno dell'arresto si è introdotto nel negozio, approfittando del fatto che in quel momento non c'erano clienti, e ha cercato di rubare i soldi dal registratore di cassa dopo aver aggredito da dietro, con una presa al collo, il titolare, un pakistano 32enne.

L'esercente però, dopo una strenua resistenza, ha immobilizzato l'aggressore mentre un dipendente lanciava l'allarme al 112. I militari, accorsi sul posto tempestivamente, hanno fermato il 49enne e prestato le prime cure alla vittima, che è stata poi trasportata all’ospedale di Melzo (Mi) e dimessa con 7 giorni di prognosi per le contusioni subite. Lunedì 4 gennaio, l'aspirante rapinatore è stato processato con rito direttissimo al Tribunale di Milano.