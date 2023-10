Rapina in centro a Milano: ruba la cassa del minimarket e scappa

Prima il colpo, poi la fuga col bottino (circa 500 euro). Un uomo ha rapinato il minimarket Kiwi Italia al civico 50 di corso di Porta Ticinese a Milano (zona Navigli) nel pomeriggio di domenica 15 ottobre. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30, come riferito da via Fatebenefratelli. Secondo quanto messo a verbale il malvivente, descritto dal negoziante come un uomo di colore alto circa 1,85 metri, sarebbe entrato nel negozio a volto coperto e avrebbe minacciato e aggredito il cassiere a mani nude per poi farsi consegnare tutto ciò che c'era nel registratore di cassa.

Una volta ottenute le banconote, circa 500 euro, è scappato verso piazza 24 maggio facendo perdere le proprie tracce. Quando i poliziotti sono intervenuti l'uomo si era già allontanato. Il cassiere, un uomo di 40 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.