Strappano l'orologio a un passante: uno di loro ha 13 anni

La polizia li ha visti mentre stavano derubando un passante, in piena notte, a Milano. E' successo nella notte tra giovedì e venerdì verso le quattro e mezza.

Una volante stava transitando in via Vitruvio: sotto gli occhi degli agenti, due giovanissimi nordafricani avevano aggredito un uomo e gli avevano strappato l'orologio di pregio. I poliziotti li hanno inseguiti e raggiunti. I malviventi hanno cercato di opporsi ma alla fine sono stati bloccati. Uno, di 15 anni, è stato arrestato per la tentata rapina e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: verrà trasferito in un Cpa (Centro di prima accoglienza per minorenni). L'altro, di appena 13 anni, non essendo penalmente perseguibile è stato comunque segnalato alle autorità e trasferito in una comunità d'accoglienza.