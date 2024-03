Picchiano e rapinano un uomo: rubato un Rolex da 50mila euro

Lo hanno malmenato con calci e pugni e poi gli hanno rubato l’orologio. Non uno qualsiasi: un Rolex Daytona del valore di circa 50mila euro. È accaduto ieri, venerdì 8 marzo, in via Paolo da Cannobio a pochi passi da piazzale Missori.

Tutto è accaduto intorno alle 18.20. La vittima, un uomo di italiano di 59 anni, ha raccontato di essere stato avvicinato mentre camminava da tre soggetti con il volto coperto. Erano difficilmente riconoscibili, ma secondo l’uomo potevano essere nord africani. Lo hanno aggredito con calci e pugni e poi gli hanno sfilato il Rolex.

La vittima ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno medicato il 56enne e lo hanno trasportato al Policlinico di Milano in codice giallo. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della polizia.