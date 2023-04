Aggredita e rapinata mentre ritorna a casa dalla banca

L'ha seguita dopo che aveva prelevato ed è entrato in azione mentre stava rincasando, ma per lui sono scattate le manette. Un uomo di 34 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata dalla polizia in via Monte Popera a Milano (zona Santa Giulia) nella mattinata di lunedì 3 aprile dopo che aveva rapinato una anziana di 73 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 10, come riferito dalla questura. L'anziana aveva appena prelevato 500 euro da uno sportello automatico in zona e stava tornando a casa, quando è stata aggredita dal 34enne proprio mentre stava entrando nel portone del suo palazzo. Il malvivente, nel dettaglio, l'ha buttata a terra nel tentativo di strapparle la borsa.

È stata una vicina di casa dell'anziana a notare quello che stava accadendo e a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno braccato l'uomo mentre cercava di allontanarsi. L'intero maltolto è stato riconsegnato alla proprietaria mentre il 34enne è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata.