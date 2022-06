Ragazzino aggredito e braccato in centro: arrestato un 17enne

Lo hanno braccato in mezzo alla strada e nel cuore della notte, poi gli hanno strappato la collanina d'oro che aveva al collo e sono scappati, ma per uno dei due sono scattate le manette. Un ragazzo di 17 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì 10 giugno in via Montegrappa a Milano (zona Porta Garibaldi), sarebbe l'autore di una rapina ai danni di un 16enne.

Tutto è accaduto intorno alle 3 del mattino, come riportato da via Fatebenefratelli. Il 16enne ha cercato di reagire ma i due malviventi lo hanno minacciato mostrandogli una bomboletta di spray al peperoncino. L'allarme è scattato appena i due si sono allontanati con la refurtiva.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia che hanno rintracciato uno dei presunti autori del fatto con ancora addosso lo spray al peperoncino; la collanina, invece, è stata trovata in un cespuglio poco lontano e restituita al legittimo proprietario. Il 17enne è stato arrestato e trasferito