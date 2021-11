Rapina in banca con spari e ostaggi: presi in due

Rapina in banca con spari e ostaggi. Ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito e il bottino è stato recuperato. Il fatto è avvenuto venerdì a Motta Visconti (Milano) intorno alle 14 alla Monte dei Paschi di Siena in via Soriani.

Secondo quanto riportano i militari dell'Arma in una nota, sono stati bloccati due uomini. Per loro l'accusa, in flagranza di reato, è di rapina aggravata in concorso con sequestro di persona. I due arrestati, unitamente ad un terzo complice in via di identificazione, con il volto travisato, hanno preso in ostaggio 7 dipendenti dell'istituto che sono stati fatti riunire in una stanza, senza l’utilizzo di violenza fisica, in attesa dell'apertura temporizzata della cassaforte principale. Sul posto sono giunti immediatamente tre equipaggi dei carabinieri che hanno messo in fuga i rapinatori, usciti dalla porta sul retro.

Due malviventi, appunto, sono stati bloccati mentre il terzo è fuggito scavalcando un muro e attraversando alcune proprietà private. Nessun ferito. Gli arrestati, a seguito di perquisizione personale, sono risultati non armati. Sono stati recuperati e restituiti all’istituto bancario quasi 3mila euro in banconote e monete tolti da una cassa corrente, nonché sono stati posti sotto sequestro 600 pesos (Messico), 500 scudi (Mozambico) e 45 leu (Romania). Durante l’intervento, un militare della Compagnia di Abbiategrasso ha esploso, a scopo intimidatorio, due colpi in aria, senza conseguenze per persone o cose. Gli arrestati sono stati accompagnati presso il carcere di Pavia. Le indagini in corso sono a cura dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso in collaborazione con il Nucleo investigativo di Milano. L'intervento è stato effettuato con l’ausilio del 2° Nucleo elicotteri di Orio al Serio (Bergamo) e del personale delle Aliquote di primo intervento del Comando provinciale di Milano.