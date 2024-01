Rapina tra giovanissimi: un ragazzino accoltella per avere un cellulare

Un furto tra ragazzini finito male. È quanto avvenuto ieri, 26 gennaio, nel piazzale del Cimitero Monumentale a Milano. La polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni, marocchino con precedenti penali, e un ragazzino di 16 anni. La vittima è un giovane di 21 anni.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un’aggressione con presunta rapina poco dopo la mezzanotte. Sul posto i poliziotti hanno notato un gruppo di giovanissimi: alla vista delle forze dell’ordine due si sono dati alla fuga. Bloccati e identificati, erano loro ad aver commesso la rapina. In questura la vittima ha raccontato cos’era successo poco prima.

Un gruppo di nord africani si è avvicinato al 21enne chiedendogli in prestito il cellulare per una chiamata. Il giovane glielo ha concesso, ma subito dopo i tre sono scappati via portandosi il telefono. La vittima li ha rincorsi, ma è riuscita a fermare solo il ragazzo di 22 anni, placcandolo con l’uso di spray urticante. Il secondo datosi alla fuga è, poi, tornato indietro in soccorso del compagno e per difenderlo ha pugnalato la vittima. Il giovane, che fortunatamente non ha riportato lesioni gravi, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Niguarda con una prognosi di 10 giorni e una ferita al braccio.

Gli agenti hanno condotto il maggiorenne a San Vittore, mentre il 16enne al tribunale dei minori. La terza persona coinvolta nel furto non è stata trovata.