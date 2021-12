Rapina in banca con spari e ostaggi: un altro arresto

È stato arrestato il terzo presunto componente del commando che lo scorso 12 novembre ha assaltato la filiale di Motta Visconti della banca Monte dei Paschi di Siena. Si tratta di un 46enne campano, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato nella mattinata di venerdì 3 dicembre a Torre del Greco (Napoli) dai carabinieri del nucleo radiomobile di Abbiategrasso insieme ai militari della locale compagnia.

I detective sono arrivati a lui grazie a una indagine coordinata dal pm della procura di Pavia Diletta Balduzzi. Durante il blitz nella sua abitazione sono stati trovati 3mila euro in contanti e 68 detonatori a miccia, motivo per cui il 45enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita di materiale esplodente. L'uomo è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il 45enne, il giorno in cui è stata messa a segno la rapina, secondo quanto riferito dai carabinieri, si trovava in licenza straordinaria dal carcere di Secondigliano (Napoli).

La rapina a Motta Visconti

Il colpo era stato messo a segno nel primo pomeriggio di venerdì 12 novembre. I tre banditi, tutti col volto travisato ma senza armi in pugno, erano entrati nell'istituto di credito intorno alle 14:30 e - senza l'uso della forza - avevano preso in ostaggio 7 dipendenti della banca.

I carabinieri erano riusciti a sventare la rapina e a bloccare due dei tre banditi. Erano stati recuperati e restituiti all’istituto bancario quasi 3mila euro in banconote e monete tolti da una cassa corrente, non solo: erano stati posti stato sequestro anche 600 pesos (Messico), 500 scudi (Mozambico) e 45 leu (Romania). Durante l’intervento, un militare della Compagnia di Abbiategrasso aveva esploso, a scopo intimidatorio, due colpi in aria, senza conseguenze per persone o oggetti.