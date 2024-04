Resiste alla rapina e viene accoltellato

Hanno aggredito un uomo nel tentativo di rapinarlo, ma al suo rifiuto lo hanno accoltellato. È quanto accaduto sabato sera a Milano. Un 39enne è stato avvicinato da due malviventi che lo hanno colpito con un oggetto tagliente, con tutta probabilità un coltello, per poi scappare e far perdere le proprie tracce. Sulla vicenda indagano gli agenti di polizia.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 22.20 di sabato 27 aprile in via Lodovico il Moro all'angolo con piazzale Negrelli, sulle sponde del Naviglio Grande. Un uomo di origini peruviane è stato avvicinato da due individui che gli hanno chiesto ciò che aveva con sé, in particolare denaro. Il 39enne si è subito rifiutato. Un 'no' che ai rapinatori non è piaciuto. I due si sono scagliati contro la vittima tirando fuori una lama e colpendo l'uomo al fianco sinistro, per poi fuggire.

La chiamata al 112 è arrivata per un'aggressione. Gli agenti, giunti sul posto, hanno soccorso la vittima che è stata trasportata con urgenza, in codice rosso, al Policlinico di Milano. Nella notte il 39enne è stato operato e non è più in pericolo di vita.